Землю накриє магнітна буря: названо небезпечні дати

Метеозалежним людям варто звернути увагу на свій стан здоров'я.
Сонце переживає максимум поточного циклу активності, через що на ньому все з'являються спалахи, плями та корональні викиди маси, що викликають магнітні бурі на Землі. Одна з них накриє планету вже 4 березня.
За даними порталу Meteoagent, магнітна буря затягнеться на два дні: 4 та 5 березня.
Вона вважається слабкою, проте це не завадить їй впливати на стан здоров'я деяких людей.
Магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю.
Магнітні бурі можуть по-різному впливати на людину, проте найпоширенішими проявами вважають головний біль, стрибки артеріального тиску, безсоння, швидку стомлюваність і почуття слабкості, нудоту, ломоту в тілі та інші неприємні симптоми. У дні впливу магнітних бур експерти рекомендують відмовитися від вживання спиртного, смаженої та жирної їжі, а також слідкувати за режимом сну. Необхідно більше часу приділити пішим прогулянкам на свіжому повітрі та відпочинку.
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