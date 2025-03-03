Землю накриє магнітна буря: названо небезпечні дати

Сонце переживає максимум поточного циклу активності, через що на ньому все з'являються спалахи, плями та корональні викиди маси, що викликають магнітні бурі на Землі. Одна з них накриє планету вже 4 березня.

За даними порталу Meteoagent, магнітна буря затягнеться на два дні: 4 та 5 березня.

Вона вважається слабкою, проте це не завадить їй впливати на стан здоров'я деяких людей.

Магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю.

Магнітні бурі можуть по-різному впливати на людину, проте найпоширенішими проявами вважають головний біль, стрибки артеріального тиску, безсоння, швидку стомлюваність і почуття слабкості, нудоту, ломоту в тілі та інші неприємні симптоми. У дні впливу магнітних бур експерти рекомендують відмовитися від вживання спиртного, смаженої та жирної їжі, а також слідкувати за режимом сну. Необхідно більше часу приділити пішим прогулянкам на свіжому повітрі та відпочинку.

Читайте також: