Какие авто с пробегом не желательно покупать – советы водителям

Покупка подержанного автомобиля – это всегда риск. Несмотря на привлекательные цены, б/у машины могут иметь скрытые дефекты, которые впоследствии обернутся большими затратами. Приобрести надежный автомобиль можно, но для этого нужно знать, на какие марки и модели обращать меньше внимания. Далее мы рассмотрим, какие автомобили с пробегом лучше не покупать, а также на что обращать внимание при выборе.

Об этом пишет ТСН.

Авто с большим пробегом

Выбор авто с высоким пробегом – это всегда компромисс. Даже если машина смотрится хорошо, на больших пробегах все зависит от того, как ее обслуживали. Многие машины после 150-200 тысяч км могут испытывать серьезные проблемы с двигателем, трансмиссией и другими ключевыми компонентами. Кроме того, большинство автомобилей после такого пробега нуждаются в дорогостоящем ремонте.

Особо стоит остерегаться моделей, у которых пробег более 300 тысяч км, поскольку их техническое обслуживание и ремонт могут превысить стоимость самого авто.

Авто с проблемной репутацией

Не все автомобили обладают одинаковой надежностью. Некоторые марки имеют репутацию машин, которые чаще ломаются или нуждаются в дорогостоящем ремонте. К примеру, старые модели автомобилей таких марок, как Volkswagen (особенно дизельные версии до 2010 года), Ford и BMW (особенно модели 3-й серии старше 2005 года), могут испытывать большие проблемы с электроникой, трансмиссией и подвеской.

Покупка авто от этих марок с большим пробегом может обернуться большими затратами на ремонт и замену расходных материалов. Поэтому перед покупкой авто с пробегом следует обратиться к отзывам автовладельцев и профессиональных механиков.

Автомобиль после аварий или с серьезными повреждениями

Автомобили, которые получили серьезные повреждения в ДТП, часто маскируются под хорошее состояние. Однако они могут иметь скрытые дефекты, такие как проблемы с кузовом, неравномерный износ колес или неполадки в системах безопасности, таких как подушки безопасности.

Особенно опасны автомобили с пробегом, в которых была серьезная авария, затронувшая основные конструкции. Не всегда удается оценить масштабы повреждений, поэтому перед покупкой следует проверить историю авто и, по возможности, пройти машину через сервис для проверки на предмет скрытых дефектов.

Модели с проблемной электроникой

В современных авто множество электронных систем контролирует работу двигателя, коробки передач, системы безопасности и даже климат-контроля. При выходе из строя одной из таких систем ремонт может быть очень дорогим.

Модели с проблемной электроникой, как, например, некоторые автомобили Audi или Mercedes-Benz старших моделей, могут иметь серьезные проблемы, особенно если они имеют много пробега. При покупке таких машин важно проверить всю электронику, а также оценить, были ли проблемы с заменой дорогостоящих комплектующих.

Авто с плохой историей обслуживания

Покупка авто без истории обслуживания или без гарантий, что автомобиль проходил регулярное техническое обслуживание, это большой риск. Если автомобиль имел много владельцев или никогда не проходил техосмотр, это может свидетельствовать о серьезных скрытых проблемах.

Некоторые владельцы могут игнорировать регулярное обслуживание или изменять только необходимые детали. Поэтому важно убедиться, что авто имеет полную и прозрачную историю обслуживания, а также, что все запчасти и расходные материалы были заменены вовремя. Зачастую низкая цена может скрывать серьезные проблемы с двигателем, трансмиссией, подвеской или кузовом. Чтобы избежать покупок, которые приведут к большим затратам, всегда следует спрашивать о причине столь низкой цены.

Важность проверки технического состояния

Независимо от марки и модели важно тщательно проверить техническое состояние автомобиля. Лучше обратиться к профессионалу, чтобы тот оценить состояние кузова, ходовой части, двигателя и коробки. Техническое освидетельствование поможет выявить скрытые дефекты, которые могут оказаться серьезной проблемой в будущем.

При покупке автомобиля с пробегом важно не только смотреть на внешний вид, но и тщательно проверять его техническое состояние и историю. Выбирая авто, не стоит экономить на проверках и экспертизе, поскольку неправильный выбор может привести к большим затратам на ремонт. Помните, что часто выгодная цена за подержанное авто может быть обманом, если окажется, что машина имеет серьезные скрытые дефекты.

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