Список подержанных автомобилей, которые эксперты не советуют покупать

Покупка б/у авто в наших условиях является разумным, практичным шагом в случае, если вы купите надежный автомобиль по доступной цене. Но не все подержанные авто можно рассматривать как хорошую инвестицию. Приобретя такие авто, можно столкнуться с проблемами трансмиссии, сомнительного качества сборки или вероятностью износа.

Чтобы уменьшить вероятность возникновения разнообразных проблем, следует прислушаться к мнению специалистов относительности марок подержанных автомобилей, которые не стоит покупать, чтобы не получить финансовые проблемы.

Какие подержанные автомобили не стоит покупать

Fiat 500

Главный редактор Automoblog Карл Энтони отмечает, что рейтинги надежности и качества этого авто от американских отраслевых источников, таких как Consumer Reports и JD Power, были ниже ожидаемых.

Если вы покупаете подержанный Fiat, стоит держаться подальше от любых автомобилей Fiat 500 2012-2016 годов выпуска, советует основатель и генеральный директор Ceramic King Coatings Лиланд Джонс.

Владельцы этой модели авто могут столкнуться с неисправностью сцепления и высокими затратами на ремонт. Недаром автомобилисты придумали ироническую аббревиатуру FIAT как: Fix It Again Tony, "Почини его снова, Тони", которая говорит сама за себя.

Ford Escape

Если вы видите в продаже б/у Ford Escape, вам точно стоит продолжить поиски, считают эксперты.

Директор по продажам и маркетингу CFR Classic Джо Гиранда подчеркивает, что эта модель часто имеет проблемы с трансмиссией, такие как дрожь и рывки. Еще одной серьезной проблемой этих подержанных автомобилей является подвеска, требующая частого технического обслуживания.

Volkswagen Eos

Даже после того, как Volkswagen снял с производства Eos в 2015 году, Volkswagen Eos является одним из худших подержанных кабриолетов.

"Он подвержен механическим проблемам, особенно с электрическими стеклоподъемниками и механизмами откидного верха, что приводит к высоким затратам на ремонт. Владельцы также сообщают о частых проблемах с подвеской", – говорит Гиранда.

Chrysler 200

По данным автомобильного портала Cars.com, некоторые автомобили Chrysler 200 2015 модельного года были отозваны компанией. Среди причин, почему эта конкретная модель была отозвана, проблемы с проводкой электрической системы и сбои питания в электрической системе. По словам Лиланда Джонса, эти подержанные транспортные средства имеют проблемы с двигателем и проблемами с контролем скорости.

BMW

Как бы вам ни хотелось похвастаться наличием автомобиля BMW, Джонс не рекомендует покупать подержанные образцы этого авто независимо от года выпуска. Потому что "цены на эти автомобили, как правило, безумны. Расходы на техническое обслуживание и ремонт зашкаливают. По моему опыту, они просто приносят проблему за проблемой".

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