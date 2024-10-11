Список вживаних автомобілів, які експерти не радять купувати

Купівля вживаного авто в наших умовах є розумним, практичним кроком у випадку, якщо ви купите надійний автомобіль за доступною ціною. Але не всі вживані автомобілі можна розглядати як хорошу інвестицію. Придбавши такі авто, можна зіткнутися з проблемами трансмісії, з сумнівою якістю збірки чи ймовірністю зношення.

Щоб зменшити ймовірність виникнення різноманітних проблем варто прислухатися до думки фахівців щодо марки вживаних автомобілів, які не варто купувати, щоб не отримати фінансові проблеми

Які вживані автомобілі не варто купувати

Fiat 500

Головний редактор Automoblog Карл Ентоні зазначає, що рейтинги надійності та якості цього авто від американських галузевих джерел, таких як Consumer Reports та J.D. Power, були нижчими, ніж очікувалося.

Якщо ви купуєте вживаний Fiat, варто триматися якомога далі від будь-яких автомобілів Fiat 500 2012-2016 років випуску, радить засновник і генеральний директор Ceramic King Coatings Ліланд Джонс.

Власники цієї моделі авто можуть зіткнутися з несправністю зчеплення і високими витратами на ремонт. Недаремно автомобілісти вигадали іронічну абревіатуру FIAT як: Fix It Again Tony, "Полагодь його знову, Тоні", яка каже сама за себе.

Ford Escape

Якщо ви бачите у продажу уживаний Ford Escape, вам точно варто продовжити пошуки, вважають експерти.

Директор з продажу та маркетингу CFR Classic Джо Гіранда наголошує, що ця модель часто має проблеми з трансмісією, такі як тремтіння та ривки. Ще однією серйозною проблемою цих вживаних автомобілів є підвіска, яка потребує частого технічного обслуговування.

Volkswagen Eos

Навіть після того, як Volkswagen з виробництва Eos у 2015 році, Volkswagen Eos є одним із найгірших вживаних кабріолетів.

"Він схильний до механічних проблем, особливо з електричними склопідіймачами та механізмами відкидного верху, що призводить до високих витрат на ремонт. Власники також повідомляють про часті проблеми з підвіскою", – каже Гіранда.

Chrysler 200

За даними автомобільного порталу Cars.com, деякі автомобілі Chrysler 200 2015 модельного року були відкликані компанією. Серед причин, чому цю конкретну модель було відкликано, проблеми з проводкою електричної системи та збої живлення в електричній системі. За словами Ліланд Джонс, ці вживані транспортні засоби мають проблеми з двигуном і проблемами з контролем швидкості.

BMW

Як би вам не хотілося похизуватися наявністю автомобіля BMW, Джонс не рекомендує купувати вживані зразки цього авто, незалежно від року випуску. Тому що "ціни на ці автомобілі, як правило, божевільні. Витрати на технічне обслуговування та ремонт зашкалюють. З мого досвіду, вони просто приносять проблему за проблемою".

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