Суди скасовують штрафи від ТЦК: основні причини

У більшості випадків суди стають на бік позивачів та скасовують штрафи.

Українські суди розглянули 314 справ щодо скасування нових штрафів від ТЦК та СП. У більшості випадків суди стають на бік громадян.

Про це повідомляє Опендатабот.

На початок жовтня за допомогою пошуковика по судовому реєстру знайдено щонайменш 314 справ щодо скасування штрафів від ТЦК. Цей період охоплює останні п’ять місяців – від моменту набуття чинності нових норм щодо порушення правил військового обліку.

Схожих справ щомісяця стає дедалі більше: якщо у червні їх було лише 10, то у вересні кількість звернень досягла 148. Від початку жовтня суди вже розглянули 34 справи.

Опендатабот вибірково проаналізував справи щодо скасування штрафів і у більшості випадків суди стають на бік позивачів та скасовують штрафи.

Три основні причини скасування штрафів від ТЦК:

недотримання працівниками ТЦК процедури накладення штрафу;

відсутність переконливих доказів вчинення порушень громадянами;

штрафи накладаються за період, коли нові норми ще не набули чинності, що є підставою для їхнього скасування.

Кількість справ щодо скасування штрафів від ТЦК / Інфографіка: Опендатабот

Нагадаємо, раніше ТСН.ua пояснив, як в Україні карають за відмову від повістки, кому загрожує штраф, а кому – в’язниця.

Читайте також: