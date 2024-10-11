Бої за Торецьк: хто наразі контролює місто

Окупанти захопили половину території міста.
Війська Російської Федерації намагаються якнайшвидше захопити Торецьк в Донецькій області. Наразі росіяни окупували близько 50% міста.
Про це заявив керівник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик.
"Орієнтовно 40−50% міста Торецьк залишаються під контролем України, інша територія - захоплена. Ворог докладає усіх зусиль, щоб захопити місто у найкоротші терміни", - наголошує чиновник.
Тим часом ЗСУ намагаються утримувати позиції. За словами Чинчика, протягом останньої доби окупантам не вдалося просунутися у Торецьку
"На вчорашній день не зафіксовано ні одного просування, ні захоплення жодної позиції і, ні одного будинку, що житлової забудови, що об'єкта критичної інфраструктури на території громади", - розповів керівник МВА.
Чинчик також зауважив, що наразі евакуація з Торецька триває, але в обмеженому режимі. За останню добу з території громади вивезли семеро людей. У місті залишаються близько 1150 мешканців.
Як повідомляли аналітики проєкту DeepState, війська РФ окупували населені пункти в районі Мирнограда. Йдеться про Миколаївку, Красний Яр і Крутий Яр.
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