Бои за Торецк: кто сейчас контролирует город

Войска Российской Федерации пытаются как можно быстрее захватить Торецк в Донецкой области. В настоящее время россияне оккупировали около 50% города.

Об этом заявил руководитель Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик.

"Ориентировочно 40-50% города Торецк остаются под контролем Украины, другая территория — захвачена. Враг прилагает все усилия, чтобы захватить город в кратчайшие сроки", — отмечает чиновник.

Между тем, ВСУ пытаются удерживать позиции. По словам Чинчика, за последние сутки оккупантам не удалось продвинуться в Торецке.

"На вчерашний день не зафиксировано ни одного продвижения, ни захвата ни одной позиции и, ни одного дома, что жилой застройки, что объекта критической инфраструктуры на территории общины", — рассказал руководитель МВА.

Чинчик также отметил, что эвакуация из Торецка продолжается, но в ограниченном режиме. За последние сутки с территории общины вывезли семь человек. В городе остаются около 1150 человек.

Как сообщали аналитики проекта DeepState, войска РФ оккупировали населенные пункты в районе Мирнограда. Речь идет о Николаевке, Красном Яре и Крутом Яру.

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