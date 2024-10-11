Суды отменяют штрафы от ТЦК: основные причины

В большинстве случаев суды становятся на сторону истцов и отменяют штрафы.

Украинские суды рассмотрели 314 дел по отмене новых штрафов от ТЦК и СП. В большинстве случаев суды становятся на сторону граждан.

Об этом сообщает Опендатабот.

На начало октября с помощью поисковика по судебному реестру найдено по меньшей мере 314 дел по отмене штрафов от ТЦК. Этот период охватывает последние пять месяцев – с момента вступления в силу новых норм по нарушению правил военного учета.

Подобных дел ежемесячно становится все больше: если в июне их было всего 10, то в сентябре количество обращений достигло 148. С начала октября суды уже рассмотрели 34 дела.

Опендатабот избирательно проанализировал дела по отмене штрафов и в большинстве случаев суды становятся на сторону истцов и отменяют штрафы.

Три основные причины отмены штрафов от ТЦК:

несоблюдение работниками ТЦК процедуры наложения штрафа;

отсутствие убедительных доказательств совершения нарушений гражданами;

штрафы налагаются за период, когда новые нормы еще не вступили в силу, что является основанием для их отмены.

Количество дел по отмене штрафов от ТЦК/Инфографика: Опендатабот

Напомним, ранее ТСН.ua объяснил, как в Украине наказывают за отказ от повестки, кому грозит штраф, а кому – тюрьма.

Читайте также: