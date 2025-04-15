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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россия снизила штурмовые действия: в чем причина

Враг может временно перегруппироваться и возобновлять ресурсы, однако такая пауза может свидетельствовать об истощении наступательного потенциала на отдельных участках фронта.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
График демонстрирует динамику штурмовых атак: в апреле наблюдается спад интенсивности наступления со стороны российских войск

График демонстрирует динамику штурмовых атак: в апреле наблюдается спад интенсивности наступления со стороны российских войск / © ТСН.ua

Российские войска постепенно сокращают количество штурмовых действий на фронте.

Об этом пишет DeepState.

За последние сутки зафиксировано 99 атак, что является более низким показателем по сравнению с предыдущими неделями.

Снижение интенсивности связывают со значительными потерями в живой силе, которые противник понес в конце марта и начале апреля. В это время россияне пытались нарастить активность, что привело к большому количеству потерь.

/ © t.me/DeepStateUA

© t.me/DeepStateUA

На графике: красным цветом обозначено количество штурмов в сутки, голубым – медиане за последние 5 дней. Визуализация свидетельствует о тенденции к понижению.

Напомним, на утро 15 апреля ВСУ уничтожили 935 160 солдат армии Российской Федерации.

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