Россия снизила штурмовые действия: в чем причина

График демонстрирует динамику штурмовых атак: в апреле наблюдается спад интенсивности наступления со стороны российских войск / © ТСН.ua

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Российские войска постепенно сокращают количество штурмовых действий на фронте.

Об этом пишет DeepState.

За последние сутки зафиксировано 99 атак, что является более низким показателем по сравнению с предыдущими неделями.

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Снижение интенсивности связывают со значительными потерями в живой силе, которые противник понес в конце марта и начале апреля. В это время россияне пытались нарастить активность, что привело к большому количеству потерь.

На графике: красным цветом обозначено количество штурмов в сутки, голубым – медиане за последние 5 дней. Визуализация свидетельствует о тенденции к понижению.

Напомним, на утро 15 апреля ВСУ уничтожили 935 160 солдат армии Российской Федерации.