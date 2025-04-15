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Россия снизила штурмовые действия: в чем причина
Враг может временно перегруппироваться и возобновлять ресурсы, однако такая пауза может свидетельствовать об истощении наступательного потенциала на отдельных участках фронта.
Российские войска постепенно сокращают количество штурмовых действий на фронте.
Об этом пишет DeepState.
За последние сутки зафиксировано 99 атак, что является более низким показателем по сравнению с предыдущими неделями.
Снижение интенсивности связывают со значительными потерями в живой силе, которые противник понес в конце марта и начале апреля. В это время россияне пытались нарастить активность, что привело к большому количеству потерь.
На графике: красным цветом обозначено количество штурмов в сутки, голубым – медиане за последние 5 дней. Визуализация свидетельствует о тенденции к понижению.
Напомним, на утро 15 апреля ВСУ уничтожили 935 160 солдат армии Российской Федерации.