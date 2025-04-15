Трамп готов давить на Украину, чтобы принять "отличный" план Путина – аналитик

Владимир Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

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Критика президента США Дональда Трампа в адрес президента Украины Владимира Зеленского и отказ обсуждать продажу ракет для систем Patriot может свидетельствовать лишь о том, что глава Белого дома готов давить на Киев, «чтобы принять отличный план Путина».

Такое мнение высказал инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса и объяснил, в чем состоит этот план президента России Владимира Путина.

Фурса высказал мнение, почему Трамп снова принялся атаковать Зеленского и своего предшественника Джо Байдена, «обвиняя Украину в том, что на Украину напала Россия». Экономист считает, что президент США побеседовал со своим представителем Стивом Уиткоффом, вернувшимся из России, где тот «очень хорошо посидел с Путиным».

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«И теперь (Трамп — ред.) рассказывает всем, что они близки как никогда, скоро будет супер-пупер партнерство. А еще — что есть какие-то идеи Путина, прекрасно зашедшие Уиткофу. И об украинских 5 областях, и даже о 5-й статье НАТО. Так что-то сладко напел этот Уиткоф своему дружбану Трампу, что тот даже забыл, что он лучший составитель сделок в мире и не подхватил идею продать оружие Украине на пару десятков миллиардов долларов. Что, видимо, очень удивило американских производителей оружия, которые, как правило, были очень республиканцами», — говорится в сообщении банкира.

Что Путин мог предложить Уиткоффу?

Фурса поделился своими предположениями о том, что Уиткофф мог услышать от Путина во время встречи.

«Видимо, российский диктатор рассказал и ему, что он, конечно, вообще не против мира, но хочет сразу устоявшегося мира, на 100% мира, вечного мира и вечного партнерства. Очень выгодное партнерство, особенно для Нью-Йоркских девелоперов. А для этого всего-то и нужно, что заставить Украину капитулировать и отдать Херсон и Запорожье. И тогда Украина потеряет всего 25% территории. О которых как раз вспомнил Трамп в своих речах», — написал экономист.

По его мнению, Путин пытается донести, что из-за этого он "никак не идет на эти полумеры с прекращением огня, так что не надо на него сильно злиться и нужно просто понять и принять».

«Вот Уиткофф и понял. Сколько там ему еще чемоданов аргументов насыпали — неизвестно, конечно», — заметил банкир.

Он также выразил убеждение, что Уиткофф пересказал Трампу от Путина, что удар по Сумам был якобы просто ошибкой.

И теперь представитель президента США заявляет, что они вместе с Трампом и президентом России находятся на пороге чего-то очень важного.

Трамп может обвинить Украину в отказе от соглашения

Если же на такое соглашение не согласится Украина, то у Трампа будут обвинять во всем Киев, объяснил Фурса.

«А если Украина не согласится на такое соглашение, то это Украина виновата. Потому что сначала заставила Путина напасть, вступив в сговор с проклятым Байденом, а затем отказывается капитулировать. И не дает всему миру стать счастливым. Мешает наконец продемонстрировать миру, что Трамп — лучший составитель сделок. Хоть какой-нибудь одной крошечной сделки. Хоть с пингвинами», — разъяснил аналитик предполагаемую логику Вашингтона.

«Так что наезд на Зеленского и отказ обсуждать продажу ракет для патриотов может свидетельствовать лишь о том, что Трамп готов давить на Украину, чтобы принять отличный план Путина», — отметил экономист.

В то же время он обратил внимание, что до сих пор все попытки Трампа кого-то к чему-то принудить выглядели жалко и били прежде всего по самому президенту США. Яркое свидетельство тому — торговая война против Китая.

Напомним, после своего визита в Россию Уиткофф заявил, что мирное соглашение по Украине будет предусматривать урегулирование вопроса «пяти территорий».