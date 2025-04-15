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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
432
Время на прочтение
1 мин

Виктор Павлик заговорил о пополнении в семье и своих опасениях

Супруги уже придумали имя в случае появления у них дочери.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Виктор Павлик с женой

Виктор Павлик с женой / © instagram.com/repyahovakate

Украинский певец Виктор Павлик, который ранее комментировал ссоры в семье, высказался о планах на еще одного ребенка.

Артист говорит, что в будущем видит себя отцом еще одного нащадка. В частности, вместе с женой Екатериной Репьяховой мечтает о дочери. Более того, намерения настолько серьезны, что они задумали назвать кроху в честь ее бабушки — Александрой.

Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова / © instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова / © instagram.com/repyahovakate

Правда, Павлик сомневается в пополнении в семье из-за своего возраста. В то же время 59-летний исполнитель признается, что этот нюанс не так серьезен. Поэтому, вдохновляясь примером других старших мужчин, не откладывает вариант рождения дочери.

"Жена говорит, что хочет и надо дочь. Уже и имя придумали: Александра, как моя мама, Саша. Но мне на сегодняшний день 60 лет. Хотя это небольшая проблема. В мире есть очень много примеров, когда и 70-75 лет мужчине", - отметил Павлик в комментарии "Ближче до зірок".

Напомним, недавно жена Виктора Павлика совершила очередную пластическую операцию на лице. Виктор Павлик отреагировал, как относится к изменениям во внешности его 30-летней возлюбленной.

Дата публикации
Количество просмотров
432
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