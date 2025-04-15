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Преподавательница вокала резко раскритиковала Дорофееву и Полякову и назвала самых лучших в Украине певцов
Елена Украинец прокомментировала пение популярных украинских артистов.
Преподавательница вокала Елена Украинец раскритиковала певиц Надю Дорофееву и Олю Полякову и назвала лучших в Украине исполнителей.
Украинец стала новой героиней проекта "Що бісить“. Конечно, в выпуске не обошли вниманием популярных украинских артистов. Преподавательница поделилась, кто, по ее мнению, хороший вокалист, а кто нет. Досталось от Украинец Klavdia Petrivna. Преподавательница считает, что у юной певицы неудачный голос. Мол, артистка может петь только юмористические треки. В то же время Украинец считает, что певцы должны исполнять все жанры.
“Я ужасно не люблю, как она поет. У нее прикольные песни, классный проект, но я терпеть не могу, как она поет. Юмористические песни поет, что с этим дальше сделаешь? Ты будешь трагическую песню таким голосом петь, серьёзно? Это же кринж! И кринж не потому, что она так поет… Мне кажется, что профессиональный певец должен петь по-всякому: и оперу, и народный, и джаз, и хор. Ему должно быть комфортно”, – говорит Елена.
Также досталось от преподавательницы с вокала Оле Поляковой и Наде Дорофеевой. Более того, Украинец даже Джамалу не считает вокалисткой, хотя ей и нравится ее творчество. Что касается Поляковой, то преподавательница утверждает, что она слишком старается и непрофессионально владеет голосом. А вот Дорофеева, по мнению Украинец, специфически исполняет песни. Елена признается, что такая манера пения ее раздражает.
“Я очень люблю творчество Джамалы, она мне нравится, она крутая профессионалка, но нет, как вокалистка нет. Оля Полякова… Жесть. Как человек — она крутая, как певица — мать родная. Она же переучалась из академистки в эстрадную. Где-то, мне кажется, что-то она не доучилась. Возможно, это ее стиль, но я говорю с профессиональной точки зрения. Я не скажу, что она кричит, но слишком старается. Это непрофессиональное владение голоса. Дорофеева — нет. Объясню почему… Одна причина и у нее, и у Тринчер. Зачем все время глусавить? Или это они специально делают, или какую-то фишку сделали. Это меня раздражает!”– делится преподавательница.
А вот Злату Огневич Украинец считает лучшей в Украине вокалисткой, ведь она может спеть в любом жанре. Также преподавательнице нравится MONATIK. По словам Елены, артист поет легко и это ощущается. Кроме того, украинец похвалила MELOVIN. Она говорит, что певец за последний год заметно поработал над собой и стал профессионалом.
“Я считаю, что из вокалисток, тех, что я знаю, круто поет Злата Огневич. MONATIK очень круто поет, очень легко! Какая бы это не была песня, она звучит легко на уши. Нет ощущения, что тебе хочется ему помочь. И MELOVIN! Но последний год. Он или собой занимался, что-то такое, но он стал петь круто”, - добавила преподавательница вокала.
Правда, пользователи были возмущены комментариями Елены Украинец. Юзери вступились за Klavdia Petrivna, Олю Полякову и Надю Дорофееву. Тем временем преподавательницу вокала обвинили в непрофессионализме.
Напомним, Елена Украинец стала известна благодаря Tik Tok. Она публиковала видео, где показывала, как работает с учениками. Один из таких роликов заметила американская певица Леди Гага. На видео ученица Украинец пела хит исполнительницы. Леди Гага в комментарии поддержала девочку.