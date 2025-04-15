Преподавательница вокала резко раскритиковала Дорофееву и Полякову и назвала самых лучших в Украине певцов

Оля Полякова, Елена Украинец, Надя Дорофеева

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Преподавательница вокала Елена Украинец раскритиковала певиц Надю Дорофееву и Олю Полякову и назвала лучших в Украине исполнителей.

Украинец стала новой героиней проекта "Що бісить“. Конечно, в выпуске не обошли вниманием популярных украинских артистов. Преподавательница поделилась, кто, по ее мнению, хороший вокалист, а кто нет. Досталось от Украинец Klavdia Petrivna. Преподавательница считает, что у юной певицы неудачный голос. Мол, артистка может петь только юмористические треки. В то же время Украинец считает, что певцы должны исполнять все жанры.

“Я ужасно не люблю, как она поет. У нее прикольные песни, классный проект, но я терпеть не могу, как она поет. Юмористические песни поет, что с этим дальше сделаешь? Ты будешь трагическую песню таким голосом петь, серьёзно? Это же кринж! И кринж не потому, что она так поет… Мне кажется, что профессиональный певец должен петь по-всякому: и оперу, и народный, и джаз, и хор. Ему должно быть комфортно”, – говорит Елена.

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Klavdia Petrivna / © instagram.com/klavdia_petrivna

Также досталось от преподавательницы с вокала Оле Поляковой и Наде Дорофеевой. Более того, Украинец даже Джамалу не считает вокалисткой, хотя ей и нравится ее творчество. Что касается Поляковой, то преподавательница утверждает, что она слишком старается и непрофессионально владеет голосом. А вот Дорофеева, по мнению Украинец, специфически исполняет песни. Елена признается, что такая манера пения ее раздражает.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

“Я очень люблю творчество Джамалы, она мне нравится, она крутая профессионалка, но нет, как вокалистка нет. Оля Полякова… Жесть. Как человек — она крутая, как певица — мать родная. Она же переучалась из академистки в эстрадную. Где-то, мне кажется, что-то она не доучилась. Возможно, это ее стиль, но я говорю с профессиональной точки зрения. Я не скажу, что она кричит, но слишком старается. Это непрофессиональное владение голоса. Дорофеева — нет. Объясню почему… Одна причина и у нее, и у Тринчер. Зачем все время глусавить? Или это они специально делают, или какую-то фишку сделали. Это меня раздражает!”– делится преподавательница.

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

А вот Злату Огневич Украинец считает лучшей в Украине вокалисткой, ведь она может спеть в любом жанре. Также преподавательнице нравится MONATIK. По словам Елены, артист поет легко и это ощущается. Кроме того, украинец похвалила MELOVIN. Она говорит, что певец за последний год заметно поработал над собой и стал профессионалом.

MONATIK / © пресс-служба MONATIK

“Я считаю, что из вокалисток, тех, что я знаю, круто поет Злата Огневич. MONATIK очень круто поет, очень легко! Какая бы это не была песня, она звучит легко на уши. Нет ощущения, что тебе хочется ему помочь. И MELOVIN! Но последний год. Он или собой занимался, что-то такое, но он стал петь круто”, - добавила преподавательница вокала.

MELOVIN / © Пресс-служба MELOVIN

Правда, пользователи были возмущены комментариями Елены Украинец. Юзери вступились за Klavdia Petrivna, Олю Полякову и Надю Дорофееву. Тем временем преподавательницу вокала обвинили в непрофессионализме.

Напомним, Елена Украинец стала известна благодаря Tik Tok. Она публиковала видео, где показывала, как работает с учениками. Один из таких роликов заметила американская певица Леди Гага. На видео ученица Украинец пела хит исполнительницы. Леди Гага в комментарии поддержала девочку.