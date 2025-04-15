Исследователи выяснили, как выглядит идеальный день для человека

Девушка прыгает от счастья / © Unsplash

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Исследователи сформулировали почасовой маршрут того, что, по их мнению, идеальный день для человека.

Как передает New York Post, ученые из Университета Британской Колумбии проанализировали данные американского опроса об использовании времени.

Участники заполнили данные о том, сколько времени они тратят на 100 различных видов деятельности, в частности, время, проведенное с семьей и друзьями, сколько времени они проводят в телефоне, сколько времени тратят на физические упражнения и так далее.

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Затем исследователи обратили пристальное внимание на то, что люди считали своим «лучшим чем типичный» днем, и посмотрели, сколько времени они тратили на свои идеальные занятия.

В результате эксперты вывели формулу прекрасного дня — независимо от того, какой это день недели.

Вот она: исследователи считают, что люди должны проводить шесть часов в день с семьей, после чего следует провести два часа с друзьями. После этого люди должны тратить на общение всего около 1,5 часов. Эксперты считают, что два часа физических упражнений — это хорошая идея, но только один час следует тратить на еду и напитки. А по поводу работы — шестичасовой рабочий день с 15-минутной поездкой на работу и всего один час перед экраном.

Говоря о счастье, эксперты также считают, что те, кто постоянно считает свой стакан наполовину полным, могут попасть в ловушку токсического позитива — который Psychology Today определяет как «акт избегания, подавления или отвержения негативных эмоций или опыта». Сохранять позитивный настрой поощряется, но только если это не заставляет человека отвергать негативные эмоции.

Напомним, ученые открыли новую группу крови, которой нет у 99% людей. Первый случай этой редкой особенности был зафиксирован еще в 1972 году у беременной женщины.