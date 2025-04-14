Трамп обвинил Украину в развязывании войны против сильнейшего врага

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп выступил с очередным критическим заявлением по Украине, возложив ответственность за начало войны на Киев. По его словам, Украина не должна начинать конфликт с Россией, в разы превосходящей ее по силе, и теперь только надеется на поставки оружия от Запада.

Об этом Дональд Трамп заявил во время брифинга в Белом доме.

"Он (Зеленский - ред.) всегда стремится приобрести ракеты. Послушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что можете выиграть войну. Вы не начинаете войну против кого-то, кто в двадцать раз больше вас, а потом надеетесь, что люди дадут вам какие-то ракеты", - заявил Трамп.

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Президент США фактически возложил ответственность за вторжение России в Украину, повторив нарратив, который активно продвигает Москва.

Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена в том, что они "проделали ужасную работу". Мол, это привело к началу войны в Украине.