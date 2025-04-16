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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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208
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Росіяни вбили у Дніпрі молоду дівчину: стало відомо про наслідки атаки БпЛА

Серед постраждалих від обстрілу Дніпра є і 9-місячна дитина.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Росіяни вбили у Дніпрі молоду дівчину: стало відомо про наслідки атаки БпЛА

Ворожі БпЛА атакували Дніпро / © ТСН.ua

Внаслідок масованої атаки РФ «Шахедами» 16 квітня по Дніпру загинула молода дівчина. Попередньо відомо про сімох постраждалих людей.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Серед постраждалих від обстрілу Дніпра — 9-місячна дівчинка.

«На щастя, її стан задовільний. Лікарі надали допомогу на місці», — написав Лисак.

Також він повідомив про госпіталізованих поранених хлопців 16, 18 та 20 років.

«Всі вони у стані середньої тяжкості. Нині отримують необхідну меддопомогу», — написав очільник ОВА Лисак.

Нагадаємо, росіяни завдали ударів по Дніпру безпілотниками пізно ввечері 16 квітня. Внаслідок атаки у місті сталося декілька пожеж, пошкоджені житлові будинки, заклади освіти та культури.

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Дата публікації
Кількість переглядів
208
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