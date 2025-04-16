Отруйний газ у "Шахедах": як діяти українцям в разі ураження

Шахеди з іритантом

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Росія може використовувати проти цивільного населення нову загрозу — бойові іританти. За даними Центру протидії дезінформації, в одному з ворожих безпілотників типу «Шахед» було виявлено капсулу з концентрованою речовиною CS — відомим хімічним подразником.

Інформацію про наслідки для здоров’я оприлюднили Pubchem.

За інформацією голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна на Донеччині наші захисники збили дрони-камікадзе, всередині яких були капсули з концентрованим газом-іритантом. Це — черговий доказ того, що росіяни використовують хімічну зброю. Українців закликають бути обережними з уламками шахедів і не підходити до підозрілих предметів: вони можуть становити смертельну небезпеку.

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Що таке іритант (CS)?

CS — це сльозогінний газ, який викликає гостре подразнення слизових оболонок, шкіри та дихальних шляхів. Він важчий за повітря, тому може накопичуватися в приміщеннях або низинах. Основні ризики:

Токсичний при вдиханні, контакті зі шкірою або проковтуванні.

Може спричинити алергічні реакції, астматичні приступи, навіть набряк легенів.

При високій концентрації або тривалому впливі уражає печінку, серце та легені.

Симптоми отруєння:

Очі: різкий біль, сльозотеча, спазм повік, тимчасовий розмитий зір.

Шкіра: почервоніння, печіння, можливі хімічні опіки.

Дихання: кашель, відчуття стиснення в грудах, задишка.

Загальні: нудота, головний біль, слабкість.

У високих концентраціях або при тривалому впливі CS може спричинити набряк легень, ураження печінки та серця.

Перша допомога:

Очі

Промийте очі великою кількістю води або фізрозчином не менше 15–20 хвилин. Вийміть контактні лінзи (якщо вони є). Потім — обов’язково зверніться до лікаря, навіть якщо симптоми відсутні.

Не використовуйте мазі без призначення лікаря! Не використовуйте очні краплі без призначення лікаря — деякі можуть погіршити стан.

Шкіра:

Зніміть забруднений одяг (не торкаючись обличчя). При необхідності розріжте одяг, який знімається через голову. Промийте ділянки милом і водою.

Вдихання:

Потерпілий має негайно залишити зону ураження й вдихнути свіже повітря. У разі симптомів (хрипи, кашель, задуха, печіння) — викликати лікаря.

Проковтування:

Не викликайте блювоту! Якщо потерпілий при свідомості — дайте 1–2 склянки води. Якщо ж людина знепритомніла або в конвульсіях — нічого не давайте в рот, переверніть її на бік і стежте за диханням. У будь-якому випадку — якнайшвидше зверніться до лікарні.

Наслідки для здоров’я

Короткостроковий вплив: симптоми зникають за 30–60 хвилин після припинення контакту.

Довгостроковий вплив: при повторному отруєнні можливі дерматит, астма, ушкодження легенів.

Як захиститися?

У разі контакту CS необхідно:

захистити очі та дихальні шляхи (використовуйте маску, хустку, окуляри).

швидко покинути місце, рухаючись проти вітру.

піднятися якомога вище місце.

після контакту викиньте одяг (він зберігає речовину).

не торкатися обличчя руками, особливо очей і рота.

Якщо симптоми не зникають або погіршуються — терміново зверніться до лікаря.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомили, що окупанти можуть наносити токсичні речовини на корпуси дронів, аби завдати додаткової шкоди тим, хто контактує з уламками після збиття.