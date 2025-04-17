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Масовий удар по Дніпру: кількість загиблих зросла
У Дніпрі — двоє загиблих і 16 постраждалих в результаті удару «Шахедами».
Внаслідок масованої атаки РФ по Дніпру пізно увечері, 16 квітня, загинула ще одна жінка. Таким чином у місті — уже дві загиблі від останнього удару.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Ще одна загибла у Дніпрі. Це жінка старшого віку», — пише голова ОВА.
На момент публікації новини відомо про 16 постраждалих. Серед них — троє дітей.
«Окрім 9-місячної дівчинки, хлопці 6 та 11 років. Вони у задовільному стані. До лікарень доставили п’ятьох людей, їм надають меддопомогу», — зазначив Лисак.
Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських безпілотників по Дніпру загинула молода дівчина.