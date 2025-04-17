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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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396
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1 хв

Масовий удар по Дніпру: кількість загиблих зросла

У Дніпрі — двоє загиблих і 16 постраждалих в результаті удару «Шахедами».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Масовий удар по Дніпру

Масовий удар по Дніпру / © Суспільне

Внаслідок масованої атаки РФ по Дніпру пізно увечері, 16 квітня, загинула ще одна жінка. Таким чином у місті — уже дві загиблі від останнього удару.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ще одна загибла у Дніпрі. Це жінка старшого віку», — пише голова ОВА.

На момент публікації новини відомо про 16 постраждалих. Серед них — троє дітей.

«Окрім 9-місячної дівчинки, хлопці 6 та 11 років. Вони у задовільному стані. До лікарень доставили п’ятьох людей, їм надають меддопомогу», — зазначив Лисак.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських безпілотників по Дніпру загинула молода дівчина.

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