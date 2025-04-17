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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
54
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 17 апреля: какая будет ее активность

Активность Солнца достаточно мощная.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © ТСН.ua

В четверг, 17 апреля, специалисты снова фиксируют мощную магнитную бурю . Она снова достигла красного уровня – К-индексу 6.

Об этом сообщает meteoagent.

Заметим, что Земля почти две недели находится под влиянием бури. Хотя ее интенсивность несколько снижалась в определенные дни, но буря продолжается.

Магнитные бури способны воздействовать на организм. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса. В эти дни могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д.

Фото: meteoagent.

Фото: meteoagent.

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Дата публикации
Количество просмотров
54
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