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Магнитная буря 17 апреля: какая будет ее активность
Активность Солнца достаточно мощная.
В четверг, 17 апреля, специалисты снова фиксируют мощную магнитную бурю . Она снова достигла красного уровня – К-индексу 6.
Об этом сообщает meteoagent.
Заметим, что Земля почти две недели находится под влиянием бури. Хотя ее интенсивность несколько снижалась в определенные дни, но буря продолжается.
Магнитные бури способны воздействовать на организм. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса. В эти дни могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д.