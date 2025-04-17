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Магнітна буря 17 квітня: яка буде її активність
Активність Сонця досить потужна.
У четвер, 17 квітня, фахівці знову фіксують потужну магнітну бурю. Вона знову сягнула червоного рівня - К-індексу 6.
Про це повідомляє meteoagent.
Зауважимо, що Земля вже майже два тижні перебуває під впливом бурі. Хоча її інтенсивність дещо знижувалася у певні дні, але буря досі триває.
Магнітні бурі здатні впливати на організм. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу. У ці дні можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.