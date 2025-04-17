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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
54
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 17 квітня: яка буде її активність

Активність Сонця досить потужна.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © ТСН.ua

У четвер, 17 квітня, фахівці знову фіксують потужну магнітну бурю. Вона знову сягнула червоного рівня - К-індексу 6.

Про це повідомляє meteoagent.

Зауважимо, що Земля вже майже два тижні перебуває під впливом бурі. Хоча її інтенсивність дещо знижувалася у певні дні, але буря досі триває.

Магнітні бурі здатні впливати на організм. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу. У ці дні можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. 

Фото: meteoagent.

Фото: meteoagent.

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Дата публікації
Кількість переглядів
54
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