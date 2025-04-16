ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
943
Время на прочтение
1 мин

Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано

Уничтожено немало вражеской техники.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери РФ.

По состоянию на утро 16 апреля уничтожено более 936 тысяч захватчиков. / © Associated Press

По состоянию на утро 16 апреля ВСУ уничтожили 936 210 солдат армии Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1050 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 936 210 (+1050) человек,

  • танков ‒ 10638 (+9) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22163 (+13) ед,

  • артиллерийских систем – 26377 (+87) ед,

  • РСЗО – 1364 (+0) ед,

  • средства ПВО ‒ 1132 (+0) ед,

  • самолетов – 370 (+0) ед,

  • вертолетов – 335 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 32837 (+146),

  • крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн – 44472 (+133) ед,

  • специальная техника – 3804 (+3).

Напомним, военный эксперт Андрей Лакийчук заявил, что потери россиян в 2025 году превысили показатели предыдущих лет РФ не успевает пополнять ряды армии даже в условиях активной мобилизации и материального стимулирования.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie