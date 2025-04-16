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Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано
Уничтожено немало вражеской техники.
По состоянию на утро 16 апреля ВСУ уничтожили 936 210 солдат армии Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1050 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 936 210 (+1050) человек,
танков ‒ 10638 (+9) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22163 (+13) ед,
артиллерийских систем – 26377 (+87) ед,
РСЗО – 1364 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 1132 (+0) ед,
самолетов – 370 (+0) ед,
вертолетов – 335 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 32837 (+146),
крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 44472 (+133) ед,
специальная техника – 3804 (+3).
Напомним, военный эксперт Андрей Лакийчук заявил, что потери россиян в 2025 году превысили показатели предыдущих лет РФ не успевает пополнять ряды армии даже в условиях активной мобилизации и материального стимулирования.