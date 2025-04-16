День ангела 16 апреля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 16 апреля, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 16 апреля

16 апреля 2025 поздравьте с именинами Леонида, Михаила, Павла, Нику, Василису, Галину, Ирину.

Леонид — древнегреческое происхождение, означает “львиный”. В детстве смелый, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится успешным, носит твердый характер.

Михаил — древнееврейское имя, переводится как “кто как Бог”. В детстве активный, умный. Во взрослом возрасте становится справедливым, добродушным.

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Павел — латинские корни, толкуется как “младший”. В детстве хороший, надежный. Во взрослом возрасте становится хорошим другом.

Ника — древнегреческое происхождение, означает “победа”. В детстве целенаправленная. Во взрослом возрасте становится спонтанной, стремится быть лучшей во всем.

Василиса — древнегреческое имя, переводится как “царица”. В детстве чувствительна, ранима. Во взрослом возрасте становится нежной, романтичной.

Галина — древнегреческие корни, толкуется как “штиль”. В детстве практичная, надежная. Во взрослом возрасте становится энергичным.

Ирина — древнегреческое происхождение, означает “дарящая мир и покой”. В детстве уравновешенная и спокойная. Во взрослом возрасте становится сентиментальным, дружелюбным.

День ангела 16 апреля — душевные поздравления в прозе

День ангела 16 апреля — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с чудесным праздником, с Днем Ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда был рядом, оберегая от невзгод и даря тебе свет в сердце. Пусть в твоей жизни будет много радости, любви и благополучия!

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С Днем Ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда оберегал тебя от всего плохого, даровал мудрость и вдохновение. Пусть этот день принесет в твоей жизни гармонию и незабываемые мгновения счастья!

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Поздравляю с Днем Ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда поддерживал тебя в сложных моментах, направляя на правильный путь. Пусть каждый день будет наполнен благословениями, здоровьем и успехами.

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Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет мир и покой, а твой ангел-хранитель дарит тепло, поддержку и помощь. Желаю благополучия, радости и большой удачи на каждом шагу!

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С Днем Ангела! Пусть этот день принесет для тебя чувство свежести и гармонии. Желаю, чтобы ангел-хранитель оберегал тебя во всех делах, даря силу, веру и безграничную любовь.