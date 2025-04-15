Курс валют на 16 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 16 апреля. / © pixabay.com

Реклама

Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 16 апреля. Доллар потерял еще 14 коп. Евро стремительно упал на 41 коп. Злотый подешевел на 9 коп.

Об этом стало известно из информации на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,17 (-14 коп.)

Курс евро

1 евро - 46,61 (-41 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 10,88 (-9 коп.)

Напомним, народный депутат Павел Бакунец сообщил, будут ли снова поднимать налоги для украинцев. По его словам, в этом году для наполнения государственного бюджета нужно около 40 миллиардов гривен.

Реклама

Дата публикации 21:39, 30.03.25 Количество просмотров 141 Апрельские изменения для украинцев! Увеличение выплат одним и резкое подорожание - другим!