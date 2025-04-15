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Курс валют на 16 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна укрепилась по отношению к валюте.
Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 16 апреля. Доллар потерял еще 14 коп. Евро стремительно упал на 41 коп. Злотый подешевел на 9 коп.
Об этом стало известно из информации на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,17 (-14 коп.)
Курс евро
1 евро - 46,61 (-41 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 10,88 (-9 коп.)
Напомним, народный депутат Павел Бакунец сообщил, будут ли снова поднимать налоги для украинцев. По его словам, в этом году для наполнения государственного бюджета нужно около 40 миллиардов гривен.