Война в Украине / © Getty Images

Реклама

За прошедшие сутки Силы обороны Украины провели успешные контратаки и возобновили позиции возле населенного пункта Возрождения и в Днепроэнергии на Донетчине.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении указывается, что российские захватчики продвинулись в районе Надеевки и Сухой Балки в Донецкой области.

Реклама

«Силы Обороны возобновили позиции возле Возрождения и в Днепроэнергии. Враг продвинулся возле Надеевки и Сухой Балки», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска активизируют использование бронетехники в зоне боевых действий.

Мы ранее информировали, что на фронте фиксируется начало этапа более широкомасштабных наступательных действий.