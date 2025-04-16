ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
74
Время на прочтение
1 мин

ВСУ оттеснили врага в Донецкой области — DeepState

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Getty Images

За прошедшие сутки Силы обороны Украины провели успешные контратаки и возобновили позиции возле населенного пункта Возрождения и в Днепроэнергии на Донетчине.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении указывается, что российские захватчики продвинулись в районе Надеевки и Сухой Балки в Донецкой области.

«Силы Обороны возобновили позиции возле Возрождения и в Днепроэнергии. Враг продвинулся возле Надеевки и Сухой Балки», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска активизируют использование бронетехники в зоне боевых действий.

Мы ранее информировали, что на фронте фиксируется начало этапа более широкомасштабных наступательных действий.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
74
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie