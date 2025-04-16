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ВСУ оттеснили врага в Донецкой области — DeepState
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины провели успешные контратаки и возобновили позиции возле населенного пункта Возрождения и в Днепроэнергии на Донетчине.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
В сообщении указывается, что российские захватчики продвинулись в районе Надеевки и Сухой Балки в Донецкой области.
«Силы Обороны возобновили позиции возле Возрождения и в Днепроэнергии. Враг продвинулся возле Надеевки и Сухой Балки», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские войска активизируют использование бронетехники в зоне боевых действий.
Мы ранее информировали, что на фронте фиксируется начало этапа более широкомасштабных наступательных действий.