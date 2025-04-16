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- Війна
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ЗСУ відтіснили ворога на Донеччині — DeepState
Російські загарбники продовжують атакувати позиції сил оборони.
Протягом минулої доби Сили оборони України провели успішні контратаки та відновили позиції біля населеного пункту Відродження та в Дніпроенергії на Донеччині.
Про це йдеться у повідомленні DeepState.
У повідомленні вказується, що російські загарбники просунулися в районі Надіївки та Сухої Балки в Донецькій області.
«Сили Оборони відновили позиції біля Відродження та в Дніпроенергії. Ворог просунувся біля Надіївки та Сухої Балки», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що російські війська активізують використання бронетехніки у зоні бойових дій.
Ми раніше інформували, що на фронті фіксується початок етапу більш широкомасштабних наступальних дій.