Війна в Україні / © Getty Images

Реклама

Протягом минулої доби Сили оборони України провели успішні контратаки та відновили позиції біля населеного пункту Відродження та в Дніпроенергії на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні вказується, що російські загарбники просунулися в районі Надіївки та Сухої Балки в Донецькій області.

Реклама

«Сили Оборони відновили позиції біля Відродження та в Дніпроенергії. Ворог просунувся біля Надіївки та Сухої Балки», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські війська активізують використання бронетехніки у зоні бойових дій.

Ми раніше інформували, що на фронті фіксується початок етапу більш широкомасштабних наступальних дій.