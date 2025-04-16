США зняли санкції з «правої руки» Орбана

Віктор Орбан / © Associated Press

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Сполучені Штати зняли санкції з соратника премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана Антала Рогана, який через власну медіаімперію поширює серед угорців провладну пропаганду.

Про це повідомила речниця Державного департаменту Теммі Брюс.

Вона заявила, що про зняття санкцій раніше повідомив державний секретар США Марко Рубіо у розмові з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто.

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Рубіо заявив, шо санкції були зняті оскільки це «суперечить зовнішньополітичним інтересам США». Крім того, Рубіо та Сіярто обговорили посилення співпраці між країнами, повідомили у Держдепі.

Анатал Роман був внесений до санаційних списків США січні 2025 року відповідно до Акту Магнітського, який передбачає притягнення до відповідальності людей, винних у порушені прав людини та корупції.

Раніше повідомлялося, що США вперше запровадили санкції проти «правої руки» прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Ми раніше інформували, що США готували санкції проти найближчого оточення президента України Володимира Зеленського.