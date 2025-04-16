США сняли санкции с «правой руки» Орбана

Виктор Орбан / © Associated Press

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Соединенные Штаты сняли санкции с соратника премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Антала Рогана, который посредством своєй медиаимперии распространяет среди венгров провластную пропаганду.

Об этом сообщила представитель Государственного департамента Темми Брюс.

Она заявила, что о снятии санкций ранее сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в разговоре с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто.

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Рубио заявил, что санкции были сняты, поскольку это «противоречит внешнеполитическим интересам США». Кроме того, Рубио и Сиярто обсудили ужесточение сотрудничества между странами, сообщили в Госдепе.

Анатал Роман был внесен в санационные списки США в январе 2025 года в соответствии с Актом Магнитским, предусматривающим привлечение к ответственности людей, виновных в нарушении прав человека и коррупции.

Ранее сообщалось, что США впервые ввели санкции против «правой руки» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Мы ранее информировали, что США готовили санкции. против ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского.