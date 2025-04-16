- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 258
- Время на прочтение
- 1 мин
США сняли санкции с «правой руки» Орбана
Анатал Роман был внесен в санационные списки США в январе 2025 года в соответствии с Актом Магнитским.
Соединенные Штаты сняли санкции с соратника премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Антала Рогана, который посредством своєй медиаимперии распространяет среди венгров провластную пропаганду.
Об этом сообщила представитель Государственного департамента Темми Брюс.
Она заявила, что о снятии санкций ранее сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в разговоре с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто.
Рубио заявил, что санкции были сняты, поскольку это «противоречит внешнеполитическим интересам США». Кроме того, Рубио и Сиярто обсудили ужесточение сотрудничества между странами, сообщили в Госдепе.
Анатал Роман был внесен в санационные списки США в январе 2025 года в соответствии с Актом Магнитским, предусматривающим привлечение к ответственности людей, виновных в нарушении прав человека и коррупции.
Ранее сообщалось, что США впервые ввели санкции против «правой руки» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Мы ранее информировали, что США готовили санкции. против ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского.