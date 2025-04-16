Эксперт объяснил, сколько ракет Taurus и какой дальности может получить Украина

Ракета Taurus / © Associated Press

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Если Украина получит от Германии ракеты Taurus, это может повлиять на дальнобойность Сил обороны.

Такое мнение в эфире РБК-Украины высказал военный эксперт Иван Ступак.

Он отметил, что компания, производящая ракеты Taurus, не работает на склад, в связи с чем не имеют «лишних» ракет.

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«Нет такого, что они работают, складывают, а потом, когда правительство, говорит нам нужно, компания продает. Нет, есть заказы от правительства на 500 штук, они 500 делают и получают финансирование, 501-й уже не сделают. Это одна история», – рассказал эксперт.

С другой стороны, существует негласная договоренность между 35 странами мира, среди которых Украина и Германия, обязывающая каждого из участников не передавать другим странам ракетное вооружение, имеющее радиус действия более 300 километров и вес более 500 кг взрывчатого вещества.

«ATACMS есть с радиусом 500 км. Но мы получили 300. Storm Shadow с большими радиусами действий? Мы получили 250. Поэтому, с большой долей вероятности, мы можем получить экспортный вариант немецких ракет Taurus с радиусом действия 299 км», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он поддерживает передачу ракет Taurus Украине, если это решение будет согласовано с европейскими партнерами .

Мы ранее информировали, что министр обороны Германии Борис Писториус отказался отвечать на вопросы о планах создания сил поддержки Украины.