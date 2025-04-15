Диктатор Путін хоче продовжувати війну / © Associated Press

Реклама

Російський диктатор Путін не збирається закінчувати війну, а навпаки прагне розширити фронт бойових дій.

Таку думку в етері Еспресо висловив полковник запасу ЗСУ, колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Він заявив, що наразі територія Чернігівщини, Сумщини та Харківщини — це територія активних бойових дій.

Реклама

«І хоча на Чернігівщині та Сумщині здебільшого відбуваються прикордонні сутички, ворог активно використовує авіацію, щоб обстрілювати наше прикордоння. Постійно там діють ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Цей фактор, безумовно, ми маємо враховувати, оцінюючи масштаби російсько-українського протистояння», — зазначив Селезньов.

Він зазначив, що армія Путіна намагається реалізувати його план щодо так званих «буферних зон» на території України. Загарбники шукають слабкі місця в обороні та проводять постійні атаки. Відповідно Сили оборони працюють у напрямку активної протидії.

«Наші підрозділи також намагаються заходити на територію Російської Федерації: Брянську, Курську та Білгородську області. Це прикордоння — зона суцільних бойових дій, навіть тактичного рівня, але, тим не менш, бойові дії тривають. Ми також шукаємо слабкі місця у ворога, бо війна має переноситися на територію ворожої країни, щоб Путін відчував, що ту війну, яку він розв’язав у лютому 2014 року, масштабується, перетинаючи державний кордон між Україною та Російською Федерацією», — зауважив Селезньов.

Експерт зауважив, що подальший розвиток подій, очевидно, буде залежати від ресурсів сторін протистояння.

«Є звістки про те, що ворог активно переміщує свої сили та засоби на південь Запорізької області. Це не дивно, адже, згідно з новою редакцією російської Конституції, території Херсонської та Запорізької областей, як і Луганщини та Донеччини, включені до складу Російської Федерації. Путін готовий розглядати два варіанти: чи то шляхом дипломатичних перемовин повністю захопити ці території, чи силою зброї. Але те, що Путін гарантовано не зупиниться, атакуючи наші рубежі та позиції вздовж усієї 1350-кілометрової лінії бойового зіткнення, це очевидно. Ба більше, адміністративний кордон, наприклад, між Донеччиною та Дніпропетровщиною, точно не стане непереборною стіною, за яку не підуть російські війська. Єдиний дієвий аргумент — це сила української зброї, здатної зупинити росіян», — резюмував він.

Раніше повідомлялося, що кремлівський диктатор Путін зосереджений на продовженні війни. Тож російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що дипломатія не дасть результату.

Ми раніше інформували, що війна Росії проти України, стала не першим випадком російської агресії за правління Володимира Путіна. Деякі ознаки вказують на те, що Кремль може спробувати відкрити новий фронт.