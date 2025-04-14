Трамп врешті визначився, хто розпочав війну в Україні

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Американський президент Дональд Трамп розставив крапки над «І» та заявив, що Володимир Путін «не мав» починати війну.

Про це йшлося під час зустрічі Трампа з президентом Сальвадора Наїбом Букеле.

За словами Дональда Трампа, 46-1 президент США Джо Байден міг би зупинити війну в Україні, український лідер Володимир Зеленський теж спроможний був зробити це, а кремлівський очільник Володимир Путін «не мав це починати».

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«Байден міг би зупинити це, Зеленський міг би зупинити це, а Путін не повинен був це починати. Мільйони людей загинули через трьох людей. Я сказав би, трьох людей. Скажімо, Путін — №1. Але, скажімо, Байден, який уявлення не мав, що, чорт забирай, він робить, номер два. І Зеленський. Все, що я можу зробити, це спробувати зупинити це», — зазначив президент США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про нібито гарні “пропозиції" щодо припинення війни між Україною та Росією.

Тим часом духовний радник Дональда Трампа зробив жорстку заяву про диктатора РФ Путіна після атаки на Суми. Марк Бернс закликав усі релігійні громади світу засудити Росію.

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