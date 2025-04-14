Трамп наконец определился, кто начал войну в Украине

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Американский президент Дональд Трамп расставил точки над «І» и заявил, что Владимир Путин «не должен» начинать войну.

Об этом шла речь во время встречи Трампа с президентом Сальвадора Наибом Букеле.

По словам Дональда Трампа, 46-й президент США Джо Байден мог бы остановить войну в Украине, украинский лидер Владимир Зеленский тоже способен был бы сделать это, а кремлевский глава Владимир Путин «не должен это начинать».

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«Байден мог бы остановить это, Зеленский мог остановить это, а Путин не должен был это начинать. Миллионы людей погибли из-за трех человек. Я бы сказал, трех человек. Скажем, Путин — №1. Но, скажем, Байден, у которого представления не было, что, черт возьми, он делает, номер два. И Зеленский. Все, что я могу сделать, это попытаться остановить это», — отметил президент США.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о якобы хороших «предложениях» по прекращению войны между Украиной и Россией.

Тем временем духовный советник Дональда Трампа сделал жесткое заявление о диктаторе РФ Путине после атаки на Сумы. Марк Бернс призвал все религиозные общины мира осудить Россию.

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