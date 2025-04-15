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Путін затягує час, щоб провести великий наступ влітку — CNN
Трамп хоче швидкого завершення війни і не бажає шукати складних компромісів.
Російський диктатор Путін намагається затягувати час щодо мирних переговорів т завершення війни, оскільки вірить, що її продовження поставить його в більш вигідну позицію.
Про це йдеться у статті CNN.
Видання пише, що у Кремлі впевнені в тому, що американський президент легко відволічеться від війни в Україні, коли зрозуміє, що «легкої перемоги не буде». Американський президент не хоче шукати складного компромісу, а прагне все закінчити якомога швидше.
«Путін також явно вірить, що цього літа він зможе здобути відчутну перемогу на фронті, яка змінить динаміку переговорів», — пише видання.
Раніше повідомлялося, що можливість зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора Путіна не обговорювалась на зустрічі російського диктатора з представником американського лідера Стівом Віткоффом.
Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп виступив із черговою критичною заявою щодо України, поклавши відповідальність за початок війни на Київ.