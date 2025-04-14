У Польщі заявили про брехню Путіна

Очільник РФ Володимир Путін маніпулює датою 9 травня / © Associated Press

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Російський очільник Володимир Путін маніпулює датою 9 травня і вводить світ в оману, прикриваючи свою агресію риторикою боротьби з фашизмом.

Про це пише “Радіо Свобода” із посиланням на слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

Польський міністр заявив, що Росія — авторитарна держава, яка веде загарбницьку війну, позбавляючи сусідній народ права на ідентичність.

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«Путін намагатиметься ввести світ в оману, заявляючи, що бореться з фашизмом, і посилатиметься на перемогу у Другій світовій війні. Це, звісно, чергова брехня», — сказав Сікорський.

Він додав, що в РФ сьогодні «більше політичних в’язнів, ніж за часів Брежнєва».

«Вона вторгається до сусідніх країн і намагається позбавити велику сусідню націю права на власну ідентичність. Це — фашистські практики», — заявив Сікорський.

Польський міністр наголосив, що перемога антигітлерівської коаліції над Третім Рейхом — це спільне надбання багатьох народів, зокрема й українців, які загинули і воювали у складі Червоної армії.

«У Другій світовій війні боролися не лише росіяни. Кілька мільйонів українців загинули у Другій світовій війні, ще кілька мільйонів служили в Червоній армії, визволяючи, зокрема, Польщу та беручи Берлін», — підкреслив очільник польського МЗС.

Тож, як підкреслив Сікорський, перемога над Третім Рейхом не є власністю Путіна, а використання ним цієї перемоги «для дискредитації України — це привласнення історії».

Нагадаємо, армія РФ має намір до 9 травня зайти до нового регіону України. Про це заявив військовий експерт Ігор Романенко.

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