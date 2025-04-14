В Польше заявили о лжи Путина

Руководитель РФ Владимир Путин манипулирует датой 9 мая / © Associated Press

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Российский глава Владимир Путин манипулирует датой 9 мая и вводит мир в заблуждение, прикрывая свою агрессию риторикой борьбы с фашизмом.

Об этом пишет " Радио Свобода " со ссылкой на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

Польский министр заявил, что Россия — авторитарное государство, ведущее захватническую войну, лишая соседний народ права на идентичность.

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«Путин будет пытаться ввести мир в заблуждение, заявляя, что борется с фашизмом и будет ссылаться на победу во Второй мировой войне. Это, конечно, очередная ложь», — сказал Сикорский.

Он добавил, что в РФ сегодня «больше политических заключенных, чем при Брежневе».

«Она вторгается в соседние страны и пытается лишить большую соседнюю нацию права на собственную идентичность. Это фашистские практики», — заявил Сикорский.

Польский министр подчеркнул, что победа антигитлеровской коалиции над Третьим Рейхом — это совместное достояние многих народов, в том числе украинцев, погибших и воевавших в составе Красной армии.

«Во Второй мировой войне боролись не только россияне. Несколько миллионов украинцев погибли во Второй мировой войне, еще несколько миллионов служили в Красной армии, освобождая, в частности, Польшу и Берлин», — подчеркнул глава польского МИД.

Поэтому, как подчеркнул Сикорский, победа над Третьим Рейхом не является собственностью Путина, а использование этой победы «для дискредитации Украины — это присвоение истории».

Напомним, армия РФ намерена до 9 мая зайти в новый регион Украины . Об этом заявил военный эксперт Игорь Романенко.

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