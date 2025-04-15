Диктатор Путин хочет продолжать войну / © Associated Press

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Российский диктатор Путин не собирается кончать войну, а наоборот стремится расширить фронт боевых действий.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал полковник запаса ВСУ, бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Он заявил, что территория Черниговщины, Сумщины и Харьковщины — это территория активных боевых действий.

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«И хотя на Черниговщине и Сумщине в большинстве случаев происходят пограничные стычки, враг активно использует авиацию, чтобы обстреливать наши пограничные границы. Постоянно там действуют враждебные диверсионно-разведывательные группы. Этот фактор, безусловно, мы должны учитывать, оценивая масштабы российско-украинского противостояния», — отметил Селезнев.

Он отметил, что армия Путина пытается реализовать его план по так называемым «буферным зонам» на территории Украины. Захватчики ищут слабые места в обороне и производят постоянные атаки. Соответственно Силы обороны работают в направлении активного противодействия.

«Наши подразделения также пытаются заходить на территорию Российской Федерации: Брянскую, Курскую и Белгородскую области. Это пограничная зона сплошных боевых действий, даже тактического уровня, но, тем не менее, боевые действия продолжаются. Мы также ищем слабые места у врага, потому что война должна переноситься на территорию враждебной страны, чтобы Путин чувствовал, что война, которую он развязал в феврале 2014 года, масштабируется, пересекая государственную границу между Украиной и Российской Федерацией», — отметил Селезнев.

Эксперт отметил, что дальнейшее развитие событий, по всей видимости, будет зависеть от ресурсов сторон противостояния.

«Есть известия о том, что враг активно перемещает свои силы и средства на юг Запорожской области. Это неудивительно, ведь согласно новой редакции российской Конституции территории Херсонской и Запорожской областей, как и Луганщины и Донетчины, включены в состав Российской Федерации. Путин готов рассматривать два варианта: будь то путем дипломатических переговоров полностью захватить эти территории или силой оружия. Но то, что Путин гарантированно не остановится, атакуя наши рубежи и позиции по всей 1350-километровой линии боевого столкновения, это очевидно. Более того, административная граница, например между Донетчиной и Днепропетровщиной, точно не станет непреодолимой стеной, за которую не пойдут российские войска. Единственный действенный аргумент — это сила украинского оружия, способного остановить россиян», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что кремлевский диктатор Путин сосредоточен на продолжении войны. Так что российские государственные пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что дипломатия не даст результата.

Мы ранее информировали, что война России против Украины стала не первым случаем российской агрессии при правлении Владимира Путина. Некоторые признаки указывают на то, что Кремль может попытаться открыть новый фронт.