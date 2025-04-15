Дональд Трамп / © Associated Press

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После российского удара по Сумам страны Европы и Соединенные Штаты должны усилить давление на российский режим.

Такое мнение высказал российский экономический обозреватель Вячеслав Ширяев, передает FREEДOM.

«После таких жестоких ударов по мирному населению Москва должна ощутить давление со стороны союзников Украины. Прежде всего это Европа. Я думаю, что такие зверства заставят европейцев быстрее принять 17-й пакет санкций против РФ. Будет хорошо, если они все-таки смогут дожать российскую нефтяную и газовую отрасли, чтобы у кремлевского режима осталось меньше денег на войну», — рассказал Ширяев.

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Вместе с тем, по мнению эксперта, разворот президента США Дональда Трампа свергнет все надежды российского диктатора Путина на то, что он может манипулировать во время переговоров.

«Сейчас мы наблюдаем такую ситуацию, когда видим прямую зависимость российской элиты и бизнеса от хорошего отношения Трампа к Путину. Кроме того, учитывая сложившуюся ситуацию и сам Путин, и российский бизнес все-таки надеются на то, что между Путиным и Трампом будет какое-то выгодное для РФ сделка. Критически важная точка — это разрушить нарратив о том, что у Путина все будет хорошо с Трампом, и они заключат выгодный союз. Если это сейчас разрушить, то прямой ущерб путинского режима от разрушения этой сказки будет колоссальным. И именно в тот момент, когда деньги сейчас нужны больше всего", - считает экономический обозреватель.

По его мнению, единственное, что должно произойти — это американский президент должен сказать: «У меня лопнуло терпение».

«И вы увидите, какие нервные панические реакции начнутся на рынке госдолга России, какие нервные панические реакции начнутся на валютном и фондовом рынках. Экономике РФ точно придет конец», — констатировал Вячеслав Ширяев.

Ранее сообщалось, что армия РФ планирует зайти в Днепропетровскую область до 9 мая. Во время парада в Москве диктатор Путин хочет продемонстрировать, что его войска продвигаются на войне.

Мы ранее информировали, что американский президент Дональд Трамп расставил точки над «i» и заявил, что Путин «не должен» начинать войну.