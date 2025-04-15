Мерц совершит свой первый зарубежный визит в Украину — Welt

Фридрих Мерц посетит Украину / © Associated Press

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Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц планирует совершить свой первый зарубежный визит на этом посту в Украину.

Об этом информирует издание Welt.

Источники издания сообщают, что Мерц планирует посетить Украину в начале мая.

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Визит будет приурочен к саммиту «Коалиции желающих», который пройдет в Киеве 9 мая.

Кроме Мерца, Киев планируют посетить президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Издание отмечает, что в мае для Мерца это будет первым зарубежным визитом в должности Канцлера Германии, в то же время представитель политика отказался давать комментарии по этому поводу.

Ранее сообщалось, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он поддерживает передачу ракет TAURUS Украине, если это решение будет согласовано с европейскими партнерами.

Мы ранее информировали, что министр обороны Германии Борис Писториус отказался отвечать на вопросы о планах создания сил поддержки Украины.