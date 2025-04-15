Эксперт ответил, объявят ли в Москве о завершении «сво» до 9 мая

Парад в Москве / © Associated Press

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В РФ рассматривают вариант объявить о завершении так называемой «сво» до 9 мая, поскольку подобные сигналы оттуда уже звучали.

Такое мнение высказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает РБК-Украина.

Он отметил, что одним из признаков этого является то, что участие в параде 9 мая в Москве примет лидер Китая Си Цзиньпинь.

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«Они тоже не могут допустить, что там, если будут (объявлять о завершении „СВО“ — ред.), а здесь боевые действия продолжаются. То есть это более столь реалистично. Опять же, со стороны американцев дедлайн 20 апреля. Скептически к этому россияне относились. А вот относительно 9 мая, вероятность здесь все же сохраняется в большей степени», — говорит Романенко.

В то же время в Кремле могут все «пригладить», если изменятся обстоятельства, потому что для российских властей все извращать это не проблема.

В Кремле могут представить за «достижение» контроль над оккупированными территориями Украины, что позволяет перейти к так называемой «политической» фазе решения вопроса.

Кроме того, в Кремле могут заявить о претензиях на Сумщину и Днепропетровщину, после продвижения вглубь этих регионов.

«Они на эту собаку съели», — заметил эксперт, комментируя информационную подготовку со стороны российской пропаганды.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выступил с очередным критическим заявлением по Украине, возложив ответственность за начало войны на Киев.

Мы ранее информировали, что возможность встречи президента США Дональда Трампа и диктатора Путина не обсуждалась на встрече российского диктатора с представителем американского лидера Стивом Виткоффом.