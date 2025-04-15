Загроза великого прориву РФ: генерал Годжес оцінив ситуацію на фронті

Бен Годжес / © ТСН.ua

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Ситуація на полі бою найближчим часом навряд чи зміниться на користь Росії, тому великого прориву окупантів чекати не варто.

Таку думку висловив генерал-лейтенант армії США у відставці, екскомандувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес, передає «Київ 24».

«Я не бачу нічого, що могло б змінити стан справ на бік Росії. Українська потуга, попри недостачу снарядів і далекобійних ракет, ППО, все ж істотно шкодить Росії», — каже генерал.

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На його думку, РФ навряд чи досягне істотного прориву на фронті, якщо Україна й далі буде виснажувати російську логістику, ворожі пункти управління далекобійною зброєю.

«Я можу помилятися, але я не бачу причини, щоб Росія змогла досягти істотних проривів», — говорить Годжес.

Він переконаний, що Росія не зможе перемогти Україну «на землі», навіть попри те, що окупанти завдають ударів по цивільних містах, як це було у Сумах 13 квітня.

Раніше генерал Бен Годжес пояснив, що означає поява китайців на полі бою.