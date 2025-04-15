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- Війна
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Загроза великого прориву РФ: генерал Годжес оцінив ситуацію на фронті
Бен Годжес вважає, що РФ навряд чи досягне істотного прориву на фронті.
Ситуація на полі бою найближчим часом навряд чи зміниться на користь Росії, тому великого прориву окупантів чекати не варто.
Таку думку висловив генерал-лейтенант армії США у відставці, екскомандувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес, передає «Київ 24».
«Я не бачу нічого, що могло б змінити стан справ на бік Росії. Українська потуга, попри недостачу снарядів і далекобійних ракет, ППО, все ж істотно шкодить Росії», — каже генерал.
На його думку, РФ навряд чи досягне істотного прориву на фронті, якщо Україна й далі буде виснажувати російську логістику, ворожі пункти управління далекобійною зброєю.
«Я можу помилятися, але я не бачу причини, щоб Росія змогла досягти істотних проривів», — говорить Годжес.
Він переконаний, що Росія не зможе перемогти Україну «на землі», навіть попри те, що окупанти завдають ударів по цивільних містах, як це було у Сумах 13 квітня.
Раніше генерал Бен Годжес пояснив, що означає поява китайців на полі бою.