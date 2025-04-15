Міненерго прокоментувало заяву Болгарії щодо ядерних реакторів Україні

Реактори для Хмельницької АЕС

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Міністерство енергетики України не отримувало офіційної позиції уряду Болгарії щодо продажу атомних реакторів для Хмельницької АЕС, тож будь-які інші коментарі є передчасними.

Про це “Суспільному” сказали в пресслужбі Міненерго.

У міністерстві зазначили, що Україна зацікавлена в придбанні обладнання для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС, згідно із рішенням ВР.

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Там переконані, що така угода є взаємовигідною для обох країн.

Що відомо про заяви Болгарії

Раніше віцепрем’єр Болгарії Атанас Зафіров сказав, що його країна не продаватиме Україні ядерні реактори для Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС), які спочатку були призначені для будівництва АЕС «Белене», про що йшлося у Forbes та BTA.

За словами Зафірова, уряд Болгарії підтримав це рішення. Віцепрем’єр наголосив, що Болгарії необхідно розвивати власну атомну енергетику, особливо враховуючи зростання цін на електроенергію у світі.

«Це стратегічно важливе рішення для енергетичної незалежності Болгарії», — заявив він.

Що відомо про реактори

Від 2023 року Болгарія і Україна вели перемовини щодо продажу двох ядерних реакторів. Їх мали використати для будівництва енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС.

У лютому 2025 року Верховна Рада підтримала закупівлю обладнання в Болгарії для Хмельницької АЕС, а в березні відповідний закон підписав Володимир Зеленський. Вартість угоди оцінювалася в 600 млн євро.

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