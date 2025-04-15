Є питання до військового керівництва: удар по Сумах розглянуть у Раді

Ракетний удар по Сумах, 13 квітня / © ДСНС

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Завтра, 16 квітня, на комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки будуть розглядати російський удар по центру міста Суми у Вербну неділю, внаслідок якого загинуло 35 людей.

Про це у вівторок, 15 квітня, в ефірі «Радіо Свобода» сказав представник цього комітету та народний депутат Федір Веніславський.

«Наші народні депутати поширили вже інформацію про те, що там дійсно мало бути нагородження. Цією інформацією вже оперують російські пропагандистські канали, виправдовуючи свій терористичний удар тим, що дійсно там було нагородження. У мене немає зараз інформації, чи було, чи не було. Але, судячи з опосередкованих фактів, якесь зібрання там планувалося», — заявив нардеп.

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Веніславський визнав, що деякі військові дійсно загинули внаслідок удару по Сумах. Однак уточнив, що це міг бути «збіг обставин».

Зокрема, на комітеті будуть зʼясовувати, чи дійсно напередодні у Сумах відбувався збір військових для нагородження.

«В умовах війни в Сумах багато військовослужбовців, в тому числі в справах сімейних, особистих, військових вони могли там перебувати», — заявив нардеп.

Щодо того, чи це свідомий «злив» інформації ворогу, він сказав, що розслідування таких справ — компетенція СБУ. Це питання поставлять військовому керівництву, Міністерству оборони та начальнику Генерального штабу ЗСУ.

«Якщо дійсно було якесь зібрання військових і по тій локації було завдано удару, то, безумовно, Росія цю інформацію звідкись отримала. Звідки вона могла отримувати? Очевидно, її хтось з ворогів українського народу російській стороні надав», — підсумував Веніславський.

Нагадаємо, мер Конотопа звинуватив главу Сумської ОВА Артюха в організації в Сумах нагородження військових 117 бригади.

Голова Сумської ОВА відповів на звинувачення в організації нагородження військових у місті і запевнив, що не був ініціатором заходу.