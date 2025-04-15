ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
365
Час на прочитання
1 хв

Ексдружина Білла Гейтса вперше розкрила причину розпаду їхнього 27-річного шлюбу

Мелінда Гейтс пояснила, що зіпсувало їхні тривалі стосунки.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Білл і Мелінда Гейтс

Білл і Мелінда Гейтс / © Getty Images

Колишня дружина американського бізнесмена і одного із засновників Microsoft Білла Гейтса розсекретила причину їхнього розлучення.

Мелінда Гейтс завітала на шоу The Late Show. Під час діалогу з ведучим Стівеном Колбертом ексобраниця бізнесмена вперше пролила світло на причину їхнього розлучення. 60-річна Мелінда заявила, що пішла від колишнього через втрату довіри, яку підірвала чесність. Більше подробиць жінка не стала розкривати.

"Я зрозуміла, що для довірливих стосунків, яких я прагнула у шлюбі, обидва партнери повинні бути чесними один з одним. І якщо ви не можете мати близькості, тоді зникає і довіра. У результаті мені довелося піти", — приголомшила Мелінда.

Білл і Мелінда Гейтс / © Getty Images

Білл і Мелінда Гейтс / © Getty Images

Зазначимо, зіркова пара була у шлюбі 27 років. Про їхнє розлучення стало відомо 2021 року. У колишнього подружжя є троє спільних дітей — 28-річна донька Дженніфер і 22-річна Фібі, а також 25-річний син Рорі. Раніше Білл Гейтс називав помилкою рішення розійтися з Меліндою та натякнув, що йому не подобалося в колишній коханій.

Нагадаємо, нещодавно співак Андрій Хливнюк підтвердив інформацію про розлучення з колишньою дружиною. Він зізнався, як переживає розрив.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie