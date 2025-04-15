Ексдружина Білла Гейтса вперше розкрила причину розпаду їхнього 27-річного шлюбу

Білл і Мелінда Гейтс / © Getty Images

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Колишня дружина американського бізнесмена і одного із засновників Microsoft Білла Гейтса розсекретила причину їхнього розлучення.

Мелінда Гейтс завітала на шоу The Late Show. Під час діалогу з ведучим Стівеном Колбертом ексобраниця бізнесмена вперше пролила світло на причину їхнього розлучення. 60-річна Мелінда заявила, що пішла від колишнього через втрату довіри, яку підірвала чесність. Більше подробиць жінка не стала розкривати.

"Я зрозуміла, що для довірливих стосунків, яких я прагнула у шлюбі, обидва партнери повинні бути чесними один з одним. І якщо ви не можете мати близькості, тоді зникає і довіра. У результаті мені довелося піти", — приголомшила Мелінда.

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Білл і Мелінда Гейтс / © Getty Images

Зазначимо, зіркова пара була у шлюбі 27 років. Про їхнє розлучення стало відомо 2021 року. У колишнього подружжя є троє спільних дітей — 28-річна донька Дженніфер і 22-річна Фібі, а також 25-річний син Рорі. Раніше Білл Гейтс називав помилкою рішення розійтися з Меліндою та натякнув, що йому не подобалося в колишній коханій.

Нагадаємо, нещодавно співак Андрій Хливнюк підтвердив інформацію про розлучення з колишньою дружиною. Він зізнався, як переживає розрив.