Экс-супруга Билла Гейтса впервые раскрыла причину распада их 27-летнего брака

Билл и Мелинда Гейтс / © Getty Images

Реклама

Бывшая супруга американского бизнесмена и одного из основателей Microsoft Билла Гейтса рассекретила причину их развода.

Мелинда Гейтс посетила шоу The Late Show. Во время диалога с ведущим Стивеном Колбертом экс-избранница бизнесмена впервые пролила свет на причину их развода. 60-летняя Мелинда заявила, что ушла от бывшего из-за потери доверия, которое подорвала честность. Больше подробностей женщина не стала раскрывать.

"Я поняла, что для доверительных отношений, к которым я стремилась в браке, оба партнера должны быть честными друг с другом. И если вы не можете иметь близости, тогда исчезает и доверие. В результате мне пришлось уйти", — ошеломила Мелинда.

Реклама

Билл и Мелинда Гейтс / © Getty Images

Отметим, звездная пара была в браке 27 лет. Об их разводе стало известно в 2021 году. У бывших супругов есть трое общих детей — 28-летняя дочь Дженнифер и 22-летняя Фиби, а также 25-летний сын Рори. Ранее Билл Гейтс называл ошибкой решение разойтись с Мелиндой и намекнул, что ему не нравилось в бывшей возлюбленной.

Напомним, недавно певец Андрей Хлывнюк подтвердил информацию о разводе с бывшей супругой. Он признался, как переживает разрыв.