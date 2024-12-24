МАГАТЕ зафіксувало наслідки атаки на інфраструктуру українських АЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели оцінку пошкоджень на об'єктах енергетичної інфраструктури, важливих для роботи атомних електростанцій України. Під час роботи експерти зафіксували серйозні пошкодження електричних підстанцій

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

"Удари росії по цивільних енергетичних обʼєктах, зокрема ключових підстанціях, безпосередньо загрожують ядерній та радіаційній безпеці всієї Європи. Дуже важливо залучати міжнародних експертів для фіксації наслідків фактичного пошкодження енергетичної інфраструктури, визначеної як ключової для безпечної роботи АЕС. Скоординованість дій між українською стороною і міжнародними партнерами спрямована на можливість зниження ризиків ядерних інцидентів в умовах військової агресії росії проти України", – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Експерти МАГАТЕ разом з представниками НЕК "Укренерго", НАЕК "Енергоатом" та Держінспекції ядерного регулювання України зафіксували серйозні пошкодження електричних підстанцій, а також результати відновлювальних робіт та стан пропускної спроможності електричних підстанцій.

В Міненерго додали, що 12 грудня Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію про неприпустимість російських атак на критичні інфраструктурні обʼєкти, а 13 грудня Росія здійснила нову масовану атаку.

Нагадаємо, 13 грудня частина енергоблоків на атомних електростанціях скоротили свою потужність.

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