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- Війна
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Повітряна тривога шириться Україною: де небезпечно
Безпілотники загрожують декільком регіонам України.
Рух ворожих уданих БпЛА зафіксовано на Сумщині, в напрямку Полтави, Дніпра, Миколаївщини.
Про це повідомляють Повітряні сили України.
Небезпека на Сумщині.
«Через Шостку курсом на Чернігівщину. Декілька „Шахедів“ — у напрямку Охтирки», — йдеться у повідомленні.
Також зафіксовано декілька груп БпЛА, які тримають курс на Полтаву.
«Шахеди» — в передмісті Кропивницького», — додали в Повітряних силах України.
Про групи БпЛА попереджають жителів Дніпра. Дрони тримають курс від Запоріжжя на місто.
«БпЛА через Херсонщину — в напрямку Миколаївщини», — повідомили Повітряні сили України.
Нагадаємо, 13 квітня росіяни вгатили по Сумах. Внаслідок ракетного удару загинули 35 людей, з них 2 дитини.
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