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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Повітряна тривога шириться Україною: де небезпечно

Безпілотники загрожують декільком регіонам України.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Повітряна тривога шириться Україною: де небезпечно

Рух ворожих уданих БпЛА ввечері 15 квітня

Рух ворожих уданих БпЛА зафіксовано на Сумщині, в напрямку Полтави, Дніпра, Миколаївщини.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Небезпека на Сумщині.

«Через Шостку курсом на Чернігівщину. Декілька „Шахедів“ — у напрямку Охтирки», — йдеться у повідомленні.

Також зафіксовано декілька груп БпЛА, які тримають курс на Полтаву.

«Шахеди» — в передмісті Кропивницького», — додали в Повітряних силах України.

Про групи БпЛА попереджають жителів Дніпра. Дрони тримають курс від Запоріжжя на місто.

«БпЛА через Херсонщину — в напрямку Миколаївщини», — повідомили Повітряні сили України.

Нагадаємо, 13 квітня росіяни вгатили по Сумах. Внаслідок ракетного удару загинули 35 людей, з них 2 дитини.

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