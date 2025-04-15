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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Воздушная тревога раздается в Украине: где опасно

Беспилотники угрожают нескольким регионам Украины.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Воздушная тревога раздается в Украине: где опасно

Движение враждебных удачных БПЛА вечером 15 апреля

Движение враждебных данных БПЛА зафиксировано на Сумщине, в направлении Полтавы, Днепра, Николаевщины.

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

Опасность в Сумской области.

«Через Шостку курсом на Черниговщину. Несколько „Шахедов“ — в направлении Ахтырки», — говорится в сообщении.

Также зафиксировано несколько групп БПЛА, которые держат курс на Полтаву.

«Шахеды» — в пригороде Кропивницкого», — добавили в Воздушных силах Украины.

О группах БПЛА предупреждают жителей Днепра. Дроны держат курс от Запорожья на город.

«БпЛА через Херсонщину — в направлении Николаевщины», — сообщили Воздушные силы Украины.

Напомним, 13 апреля россияне устроили по Сумам. В результате ракетного удара погибли 35 человек, из них 2 ребенка.

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