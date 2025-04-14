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Курс валют на 15 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский потерял в цене.
Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 15 апреля. Доллар потерял 7 коп. Евро стремительно прибавил 10 коп. Злотый подорожал на 5 коп.
Об этом сообщили на официальном сайте регулятора.
Курс доллара
1 доллар США - 41,31 (-7 коп.)
Курс евро
1 евро - 47,02 (+10 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 10,97 (+5 коп.)
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