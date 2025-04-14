ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
126
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 15 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский потерял в цене.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Доллар.

Курс доллара на 15 апреля / © Associated Press

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 15 апреля. Доллар потерял 7 коп. Евро стремительно прибавил 10 коп. Злотый подорожал на 5 коп.

Об этом сообщили на официальном сайте регулятора.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,31 (-7 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 47,02 (+10 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 10,97 (+5 коп.)

Как сообщалось, в Украине все ФЛПы должны обязательно уплатить 5280 грн. С начала 2025 года вернулась обязанность платить Единый социальный взнос.

Дата публикации
Количество просмотров
126
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie