Астролог назвал знаки Зодиака, которые лихачат за рулем

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Содержание Овен Близнецы Водолей

Последних же, в свою очередь, можно условно разделить на тех, кто ездит исключительно по правилам дорожного движения, и тех, кто летает так, будто бы у него н автомобиль, а как минимум легкомоторный самолет. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые лихачат за рулем.

Овен

Овны стремительны во всем, и пребывание за рулем в этом смысле для них исключением не является. Представители знака кучно следовать из пункта А в пункт В согласно указаниям навигатора и дорожных знаков, гораздо веселее в буквальном смысле слова пролететь этот участок пути.

Близнецы

Близнецов за рулем — и не только — отличает непредсказуемость, продиктованная их двойственностью. Сегодня они могут долго тащиться за асфальтоукладчиком, страшась его обогнать, а завтра — мчаться по встречке, убеждая своих пассажиров в том, что тормоза придумал трус.

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Водолей

Водолеи — числится за ними такой грех — любят покрасоваться перед окружающими, и если рядом с ними находится человек, а которого они хотят произвести впечатление, особенно за рулем, то добра не жди: никакие правила дорожного движения в таком случае для них не указ.

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