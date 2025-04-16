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День ангела 16 квітня: кого та як вітати з іменинами
16 квітня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 16 квітня
16 квітня 2025 року привітайте з іменинами Леоніда, Михайла, Павла, Ніку, Василину, Галину, Ірину.
Леонід — давньогрецьке походження, означає “левинний”. В дитинстві сміливий, дружелюбний. В дорослому віці стає успішним, має твердий характер.
Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається як “хто як Бог”. В дитинстві активний, розумний. В дорослому віці стає справедливим, добродушним.
Павло — латинське коріння, тлумачиться як “молодший”. В дитинстві добрий, надійний. В дорослому віці стає хорошим другом.
Ніка — давньогрецьке походження, означає “перемога”. В дитинстві цілеспрямована. В дорослому віці стає спонтанною, прагне бути найкращою в усьому.
Василина — давньогрецьке ім’я, перекладається як “цариця”. В дитинстві чутлива, ранима. В дорослому віці стає ніжною, романтичною.
Галина — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “штиль”. В дитинстві практична, надійна. В дорослому віці стає енергійною.
Ірина — давньогрецьке походження, означає “дарує мир і спокій”. В дитинстві врівноважена і спокійна. В дорослому віці стає сентиментальною, дружелюбною.
День ангела 16 квітня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з чудовим святом, з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч, оберігаючи від негараздів і даруючи тобі світло в серці. Нехай у твоєму житті буде багато радості, любові та добробуту!
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З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел-хранитель завжди оберігав тебе від усього поганого, дарував мудрість і натхнення. Нехай цей день принесе в твоєму житті гармонію та незабутні миті щастя!
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Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди підтримував тебе у найскладніших моментах, направляючи на правильний шлях. Нехай кожен день буде наповнений благословеннями, здоров’ям та успіхами.
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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде мир і спокій, а твій ангел-хранитель дарує тепло, підтримку та допомогу. Бажаю добробуту, радості і великої удачі на кожному кроці!
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З Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі відчуття свіжості і гармонії. Бажаю, щоб ангел-охоронець оберігав тебе в усіх справах, даруючи силу, віру та безмежну любов.