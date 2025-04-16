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- Війна
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Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано
Знищено чимало ворожої техніки.
Станом на ранок 16 квітня ЗСУ знищили 936 210 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1050 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу ‒ близько 936 210 (+1050) осіб,
танків ‒ 10638 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 22163 (+13) од,
артилерійських систем – 26377 (+87) од,
РСЗВ – 1364 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1132 (+0) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 32837 (+146),
крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 44472 (+133) од,
спеціальна техніка ‒ 3804 (+3).
Нагадаємо, військовий експерт Андрій Лакійчук заявив, що втрати росіян 2025-го перевищили показники попередніх років. РФ не встигає поповнювати лави армії навіть за умов активної мобілізації та матеріального стимулювання.