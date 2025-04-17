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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
845
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1 хв

Втрати Росії станом на 17 квітня: Генштаб оновив дані

Окупанти стрімко втрачають і живу силу, і техніку на полі боя.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Getty Images

Станом на ранок 17 квітня за добу на фронті російські загарбники втратили 1230 осіб.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 17.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 937440 (+1230) осіб

  • танків — 10654 (+16)

  • бойових броньованих машин — 22217 (+54)

  • артилерійських систем — 26442 (+65)

  • РСЗВ — 1366 (+2) од,

  • засоби ППО — 1135 (+3)

  • літаків — 370

  • гелікоптерів — 335

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 32925 (+88)

  • крилаті ракети — 3145

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 44642 (+170)

  • спеціальна техніка — 3807 (+3)

Нагадаємо, ЗСУ знищили бронегрупу РФ і зірвали прорив окупантів до Вовчанська. Внаслідок вогневого впливу ЗСУ дві ворожі бронемашини та шість одиниць мототехніки були знищені.

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