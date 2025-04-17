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- Війна
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Втрати Росії станом на 17 квітня: Генштаб оновив дані
Окупанти стрімко втрачають і живу силу, і техніку на полі боя.
Станом на ранок 17 квітня за добу на фронті російські загарбники втратили 1230 осіб.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 17.04.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 937440 (+1230) осіб
танків — 10654 (+16)
бойових броньованих машин — 22217 (+54)
артилерійських систем — 26442 (+65)
РСЗВ — 1366 (+2) од,
засоби ППО — 1135 (+3)
літаків — 370
гелікоптерів — 335
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 32925 (+88)
крилаті ракети — 3145
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 44642 (+170)
спеціальна техніка — 3807 (+3)
Нагадаємо, ЗСУ знищили бронегрупу РФ і зірвали прорив окупантів до Вовчанська. Внаслідок вогневого впливу ЗСУ дві ворожі бронемашини та шість одиниць мототехніки були знищені.